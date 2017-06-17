В Горловке боевики массово выращивают коноплю и нанимают «на работу» бомжей

17.06.2017 08:30

Представители горловского подразделения «МВД ДНР» всерьез озабочены бизнесом «военнослужащих» «3-ей омсбр».

Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, последние, пользуясь тем, что в некоторых районах Горловки основная часть населения выехала, организовали массовый процесс выращивания конопли на организованных «плантациях» (основные «плантации» — в северной и северо-восточной части города).

В качестве рабочих рук в «аграрное производство» вовлечены местные бомжи и прочие асоциальные личности, а к крышеванию бизнеса, по мнению «милиции», причастны ряд командиров подразделений «3-й омсбр» российско-террористических войск.

Напомним, боевики «ЛДНР» и местные «авторитеты» жалуются на чрезмерные аппетиты российских кураторов в воровстве.

Источник: farwater.net