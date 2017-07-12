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Архив - Луганская область

В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России

12.07.2017 22:39
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В «ЛНР» рассчитывают на серьезное подкрепление из России

Противник рассчитывает получить самоходные десантные орудия. Командование боевиков так называемой "ЛНР" в ближайшее время рассчитывает на подкрепление из России. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает Сегодня.

По данным ИС, речь идет о двух партиях 120-мм самоходных десантных орудий типа 2С9 "НОНА-С" для комплектования так называемых "мобильных огневых групп".

"Данные системы вооружения должны частично заменить 120-мм минометы, как сказано в пояснительной записке "… с целью кардинального повышения уровня мобильности артиллерийских групп непосредственной поддержки подразделений переднего края". Место разгрузки уточняется", – рассказали эксперты.



Теги: Россия, Донбасс, артиллерия, вооружение, ЛНР, боевики, минометы
 
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