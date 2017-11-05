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Луганское направление: 7 обстрелов, боевики кроют минометами
За прошедшие сутки, 4 ноября, объединены российско-террористические бандформирования семь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.
В частности, в направлении села Крымское Новоайдарского района четыре раза открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.
По позициям сил АТО вблизи города Попасная, г. Новотошковское и села Новоалександровка применялись 120-мм и 82-мм минометы, автоматические гранатометы и БМП.
Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает сайт Луганской ОГА.
В то же время, согласно данным пресс-центра штаба АТО, днем, в результате обстрела пророссийскими наемниками вблизи Новозвановки получил боевую травму один военный сил АТО.
Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы, Луганское направление
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