Луганское направление: 7 обстрелов, боевики кроют минометами

05.11.2017 08:50

За прошедшие сутки, 4 ноября, объединены российско-террористические бандформирования семь раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.



В частности, в направлении села Крымское Новоайдарского района четыре раза открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов и стрелкового оружия.



По позициям сил АТО вблизи города Попасная, г. Новотошковское и села Новоалександровка применялись 120-мм и 82-мм минометы, автоматические гранатометы и БМП.



Информации о потерях и разрушений не поступало, сообщает сайт Луганской ОГА.



В то же время, согласно данным пресс-центра штаба АТО, днем, в результате обстрела пророссийскими наемниками вблизи Новозвановки получил боевую травму один военный сил АТО.

Напомним, что всего за сутки 4 ноября зафиксировано 25 обстрелов со стороны оккупантов Донбасса.