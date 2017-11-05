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Архив - Луганская область

Разведчики "ЛНР" устроили показуху

05.11.2017 10:02
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Разведчики "ЛНР" устроили показуху

Т.н. "военнослужащие" "отдельного разведывательного батальона народной милиции" террористической группировки "ЛНР" устроили показательные занятия по боевой подготовке на одном из полигонов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).

Боевики показали навыки прохождения полосы препятствий, рукопашного боя, маскировки и скрытного передвижения по территории, занятой условным противником.

Также проводился захват штаба условного противника и взятие в плен "языка".

Один из главарей "ЛНР", т.н. "фициальный представитель народной милиции Андрей Марочко увиденным остался доволен. По его словам, "подобные тренировки в подразделениях разведки проводятся регулярно" и являются "лишь малой частью обширной подготовки военнослужащих разведывательного батальона".

Отметим, что День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября. Причем сейчас его отмечают по обе стороны линии разграничения.



Теги: Донбасс, разведка, ЛНР, ОРЛО
 
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