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Разведчики "ЛНР" устроили показуху
Т.н. "военнослужащие" "отдельного разведывательного батальона народной милиции" террористической группировки "ЛНР" устроили показательные занятия по боевой подготовке на одном из полигонов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).
Боевики показали навыки прохождения полосы препятствий, рукопашного боя, маскировки и скрытного передвижения по территории, занятой условным противником.
Также проводился захват штаба условного противника и взятие в плен "языка".
Один из главарей "ЛНР", т.н. "фициальный представитель народной милиции Андрей Марочко увиденным остался доволен. По его словам, "подобные тренировки в подразделениях разведки проводятся регулярно" и являются "лишь малой частью обширной подготовки военнослужащих разведывательного батальона".
Отметим, что День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября. Причем сейчас его отмечают по обе стороны линии разграничения.
Теги: Донбасс, разведка, ЛНР, ОРЛО
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