Разведчики "ЛНР" устроили показуху

05.11.2017 10:02

Т.н. "военнослужащие" "отдельного разведывательного батальона народной милиции" террористической группировки "ЛНР" устроили показательные занятия по боевой подготовке на одном из полигонов ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория).



Боевики показали навыки прохождения полосы препятствий, рукопашного боя, маскировки и скрытного передвижения по территории, занятой условным противником.



Также проводился захват штаба условного противника и взятие в плен "языка".



Один из главарей "ЛНР", т.н. "фициальный представитель народной милиции Андрей Марочко увиденным остался доволен. По его словам, "подобные тренировки в подразделениях разведки проводятся регулярно" и являются "лишь малой частью обширной подготовки военнослужащих разведывательного батальона".



Отметим, что День военного разведчика отмечается ежегодно 5 ноября. Причем сейчас его отмечают по обе стороны линии разграничения.