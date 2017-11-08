- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- Не Донецк и Луганск: военный рассказал, какой город Путин планировал сделать столицей "Новороссии". ВИДЕО12:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 ноября10:03
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности09:55
- Один из главарей ЛНР признал, что Луганск вернется в Украину08:58
- Кремлевский пропагандист вызвал громкий скандал в “ДНР” – причина шокирует даже циников08:36
- Ситуация в зоне АТО на Донбассе обострилась: 17 обстрелов, два воина ВСУ убиты08:25
«Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции
В «ЛНР» отчитались о начале работы по привлечению инвесторов и озвучили проблемные моменты своего «инвестиционного климата». Об этом 7 ноября шла речь на аппаратном совещании с «главой ЛНР» Игорем Плотницким, которое транслировал один из «республиканских» телеканалов, передает dnews.dn.ua.
По словам «первого заместителя министра экономического развития ЛНР» Ольги Чаковой, на прошлой неделе ее «министерство» принимало потенциальных инвесторов в сфере тепличного хозяйства и торговли, в частности, по проекту открытия супермаркета в Луганске, но успехов пока нет. «В целом, в рамках реализации инвестиционной политики с января по настоящее время в реестре обращений потенциальных инвесторов зарегистрировано 26 обращений», – сказала она.
В отчет по инвестициям вмешался «председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко, который озвучил проблемные моменты. «Во-первых, что касается Лутугинского завода прокатных валков, как раз он нем говорили, что он за газ не платит. Да, был инвестор, мы его очень оперативно отработали, когда нужно было внести изменения в законодательство и по народному совету и по совмину, чтобы этот инвестор зашел. Мы все сделали, но там был такой "теплый прием" инвестора на заводе, что он развернулся и уехал. Когда проводилось совещание с территориями, ставился вопрос: "Пожалуйста, не общайтесь так с инвесторами, чтобы они от нас не уходили"», – сказал Дегтяренко.
По его словам, в создана специальная рабочая группа, и процесс привлечения инвесторов в «ЛНР» только запускается. «Пока их немного, и мы должны с каждым из них общаться, но хотелось бы, чтобы вся информация шла к нам на рабочую группу. Потому что такая ситуация идет и с представителями арабских стран. Они два месяц назад сюда приезжали. Была "первая ласточка". Понятно, что они пока боятся сюда ехать, но делегата они сюда отправили. Он здесь довольно долгое время был, я с ним встречался. Я ему разъяснил законодательство, которое мы приняли. Ему все понравилось, он даже готов был пробный проект осуществить, но он уехал, потому что у него здесь возникла огромная масса проблем – и с налоговой, и с паспортными документами, со всем», – добавил он.
«Первый замминистра экономического развития ЛНР» Ольга Чакова пыталась оправдаться. «Ну, появились такие инвесторы по тепличному хозяйству, мы их два раза на своей машине отвезли туда, вся консультационная помощь, организационная помощь…» – начала она, но ее прервал «глава ЛНР» Игорь Плотницкий. «Я не против этого… Мы заинтересованы в инвест-проектах и лучше мы 20 раз, 50 раз свозим, пускай хоть один нормальный проект будет работать», – сказал он.
Теги: Донбасс, инвестиции, документы, паспорт, ЛНР, Плотницкий, проблемы
- Плотницкий признался, что в "ЛНР" "стоит очередь инвесторов"
- Американский боец смешанных единоборств, бредящий Россией, получил "паспорт" в "ЛНР"
- Плотницкий заявил, что "ЛНР" движется в Россию и паспорта "республики" уже "переезжают" через границу
- В Луганске решили не отставать от Донецка и утвердили "порядок оформления и выдачи" своих паспортов
- "Россия является нашим домом, куда мы еще не вернулись",- Плотницкий (ВИДЕО)
- Главарей "ДНР" и "ЛНР" отстранили от военного руководства в "республиках"
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- "Власти "ДНР" убьют Донбасс. Сколько из нас витрину не делай - получается аттракцион ужасов”, - прозревший "ватник" из Донецка предсказал страшное будущее ОРДО14:45
- Под Мариуполем травмирован боец ВСУ14:24
- В Донецкой области произошел обвал земли глубиной в 15 метров13:46
- Террористы "Л/ДНР" ведут активную переброску оружия и живой силы на Донбассе: эксперт рассказал, откуда ВСУ ждать атаки противника13:24
- Переселенцам на развитие бизнеса можно получить до 1 тыс. долл.17:46
- Набрал долгов на 480 тысяч – можешь считать себя банкротом17:26
- Боевики «ДНР» получили приказ проверить все мосты в сторону границы с Россией17:04
- «Теплые приемы» представителей арабских стран и проблемы с документами: Как «ЛНР» привлекает инвестиции16:44
- "Суверенное дело Украины", - у Путина не возникло никаких возражений против разрыва дипломатических отношений между Москвой и Киевом16:26
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии16:05
- Спецслужбы сорвали кровавые теракты на Донбассе15:44
- В ЛНР нехватка городского транспорта: В центре Луганска огромные очереди на маршрутки15:24
- Бродские бандитскими методами захватывают рынок добычи песка - блоггер15:06
- Дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде собственного дома14:55
- Що змінюють нові президентські ініціативи для Донбасу? 07:29
- Международные маршруты ДНР: куда и за сколько можно добраться с неподконтрольной территории07:09
- Эксперты рассказали о вреде квашеной капусты20:05
- Ахметов и другие: почему олигархи богатеют, несмотря на кризис в Украине14:49
- Гастроэнтеролог рассказал, на каком масле полезнее жарить яичницу21:53
- Как определить подлинность сливочного масла: простые советы21:10
- Медики подсказали, как избежать инсульта13:30
- Гороскоп на 2018 год Жёлтой Земляной Собаки от Василисы Володиной12:00
- Скоро придут морозы: как правильно ухаживать за кожей осенне-зимний период08:18
- Электронные сигареты смертельно опасны для жизни07:45
- Соцсети: больницы Донецка полны ранеными боевиками, у города – мощные бои
- Донбасский фронт: появилось объяснение резкого обострения
- Стоять! Что задержали в КПВВ на линии разграничения
- Сквозь линию разграничения прорвались более 30 тысяч человек
- Права и обязанности переселенцев Донбасса: самые популярные домыслы
- Официально: сегодня боевики "ДНР" применили РСЗО, в рядах ВСУ - потери
- Последствия обстрела Донецка ужасны
- В "ДНР" куда-то пропали танки
- Переселенцы Донбасса: Права и обязанности
- В Донецке подорвались дети