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В Луганской области ночью пылало сено

12.11.2017 09:41
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В Луганской области ночью пылало сено

Сегодня, 12 ноября, в 1:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в частном сеновале по адресу: Новопсковский р-н, с. Роговое, ул. Мира (подконтрольная часть Луганской области).

По прибытию во время разведки спасателями 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области было установлено, что горит сено на сеновале на площади 30 м.кв.

Пожар был локализован в 02:25 и ликвидирован 5:00.

Травмированных и погибших не выявлено, причины пожара устанавливают специалисты, сообщает сайт спасателей Луганщины.



Теги: Донбасс, пожар, спасатели, Луганская область
 
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