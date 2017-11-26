Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

ОРЛО оставили без сыра

26.11.2017 08:37
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ОРЛО оставили без сыра

Благодаря профессиональным действиям сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в серой зоне, у реки Северский Донец, в районе Славяносербска (Луганская обл.), были задержаны пять автомобилей с контрабандой.

Как сообщают правоохранители, на этих авто злоумышленники пытались переправить в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) около двух тонн сыра и других продуктов питания на общую сумму около 200 тыс гривен.

Продукты питания изъяты. Ожидается решение суда касательно конфискации.



Теги: Донбасс, полиция, сыр, контрабанда, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх