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ОРЛО оставили без сыра
26.11.2017 08:37
Благодаря профессиональным действиям сотрудников батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1", в серой зоне, у реки Северский Донец, в районе Славяносербска (Луганская обл.), были задержаны пять автомобилей с контрабандой.
Как сообщают правоохранители, на этих авто злоумышленники пытались переправить в ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) около двух тонн сыра и других продуктов питания на общую сумму около 200 тыс гривен.
Продукты питания изъяты. Ожидается решение суда касательно конфискации.
Теги: Донбасс, полиция, сыр, контрабанда, ОРЛО
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- ОРЛО оставили без сыра08:37
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