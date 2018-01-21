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В Лисичанске ночью пылало авто
21.01.2018 07:59
Сегодня, 21 января, в 00:06, в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области).
К месту вызова (ЧП произошло в квартале Центральный, в районе дома №33) был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №64 в составе четырех человек личного состава на пожарной автоцистерне.
Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 00:14, ликвидирован в 00:43. Огнем значительно повреждена передняя часть автомобиля, пострадавших обнаружено не было.
Теги: Донбасс, Лисичанск, авто, пожар, спасатели, Луганская область
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