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Архив - Луганская область

В Лисичанске ночью пылало авто

21.01.2018 07:59
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В Лисичанске ночью пылало авто

Сегодня, 21 января, в 00:06, в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области).

К месту вызова (ЧП произошло в квартале Центральный, в районе дома №33) был направлен дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №64 в составе четырех человек личного состава на пожарной автоцистерне.

Пожар, причина которого устанавливается, был локализован в 00:14, ликвидирован в 00:43. Огнем значительно повреждена передняя часть автомобиля, пострадавших обнаружено не было.



Теги: Донбасс, Лисичанск, авто, пожар, спасатели, Луганская область
 
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