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В Лисичанске на Крещение боролись с огнем
20.01.2018 08:33
19 января, когда праздновалось Крещение Господне, в Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области) спасатели тушили пожар.
Сообщение о возгорании по адресу: г. Лисичанск, ул. Новая, поступило в службу спасения "101" в 14:59. К месту вызова были направлены дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 на двух пожарных автоцистернах в составе восьми человек личного состава.
По прибытию было установлено, что горит веранда на площади около 10 м2.
В 15:18 пожар был локализован, в 15:38 - ликвидирован.
Погибших и пострадавших обнаружено не было. Сейчас специалистами устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, сообщает сайт спасателей Луганщины.
Теги: Донбасс, Лисичанск, пожар, спасатели
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