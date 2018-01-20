В Лисичанске на Крещение боролись с огнем

20.01.2018 08:33

19 января, когда праздновалось Крещение Господне, в Лисичанске (подконтрольная часть Луганской области) спасатели тушили пожар.



Сообщение о возгорании по адресу: г. Лисичанск, ул. Новая, поступило в службу спасения "101" в 14:59. К месту вызова были направлены дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части №9 на двух пожарных автоцистернах в составе восьми человек личного состава.



По прибытию было установлено, что горит веранда на площади около 10 м2.



В 15:18 пожар был локализован, в 15:38 - ликвидирован.



Погибших и пострадавших обнаружено не было. Сейчас специалистами устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, сообщает сайт спасателей Луганщины.