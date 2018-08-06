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Архив - Луганская область

Во время тушения пожара в Лисичанске обнаружили ящик с боеприпасами времен Второй мировой войны

06.08.2018 13:46
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В Лисичанский отдел полиции поступило сообщение диспетчера ГСЧС о том, что во время тушения пожара по ул. Кубанская г. Лисичанск в сарае обнаружили ящик с боеприпасами.

Об этом передает ГУНП в Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы местного отдела полиции обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны со следами коррозии без маркировки и изъяли 7 минометных мин калибра 50 мм, 1 снаряд калибра 45 мм и боеприпасы без запалов: корпус гранаты «Ф-1» , корпус гранаты «М-24», корпус мины «ПОМЗ», осколочную гранату «РГ-33».

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

Данный факт внесен в ЕРДР  и квалифицирован по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Источник : http://lugradar.net 



Теги: Донбасс, Вторая Мировая война, Лисичанск, пожар, боеприпасы
 
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