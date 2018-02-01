Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам

01.02.2018 19:14

В "ЛНР" шахтеры "в грубой форме" восстали против призыва на "учебные сборы". Шахтеры с оккупированной территории Луганщины отказались прибыть на сборные пункты для прохождения так называемых "учебных военных сборов, организованных боевиками "ЛНР". Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "Остров" со ссылкой на сообщение в блоге сторонника "русского мира" и жителя Луганска Николая Вулича.

"Мои друзья из Красного Партизана (поселок переименован в Бетманово) сообщили, что там шахтеры не выдержали произвола властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомы забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, выразив недовольство действиями власти. Воевать, к сожалению, никто не хочет", – написал луганчанин.

По словам блогера, находящегося в оппозиции к нынешней оккупационной "власти" Луганщины, "успокоив граждан" республики "недостоверностью информации о мобилизации", власть "решила пойти другим путем. Всю мобилизацию обернули в красивую бумагу с надписью "сборы резервистов".

При этом Вулич отметил, что боевики "ЛНР" испытывают серьезные потери.

Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами ... Их места некем заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать непосредственно о мобилизации "власть" боится, поскольку это приведет к сильным бунтам, – говорится в заметке блогера-сепаратиста.