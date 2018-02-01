- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Ситуация в пунктах пропуска утром 1 февраля09:54
- Вооруженные бандформирования "ЛДНР" не прекращают провокационный огонь на Донбассе: один боец ВСУ убит, двое были ранены09:29
- Захарченко и Пасечник подписали «протокол» о создании «единого таможенного пространства» между «ДНР» и «ЛНР»09:02
- Остатки sim-карт «Феникса» по «ДНР»: Макеевка – 6, Енакиево – 2. Дебальцево – 0. Очереди остаются огромные08:29
Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам
В "ЛНР" шахтеры "в грубой форме" восстали против призыва на "учебные сборы". Шахтеры с оккупированной территории Луганщины отказались прибыть на сборные пункты для прохождения так называемых "учебных военных сборов, организованных боевиками "ЛНР". Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом сообщает "Остров" со ссылкой на сообщение в блоге сторонника "русского мира" и жителя Луганска Николая Вулича.
"Мои друзья из Красного Партизана (поселок переименован в Бетманово) сообщили, что там шахтеры не выдержали произвола властей и 30 января на местной шахте был настоящий бунт. Когда приехали военкомы забирать всех на военные сборы, шахтеры восстали и в грубой форме им отказали, выразив недовольство действиями власти. Воевать, к сожалению, никто не хочет", – написал луганчанин.
По словам блогера, находящегося в оппозиции к нынешней оккупационной "власти" Луганщины, "успокоив граждан" республики "недостоверностью информации о мобилизации", власть "решила пойти другим путем. Всю мобилизацию обернули в красивую бумагу с надписью "сборы резервистов".
При этом Вулич отметил, что боевики "ЛНР" испытывают серьезные потери.
Только вчера у нас 7 ребят были убиты укропами ... Их места некем заменить. Поэтому нужно тренировать мужчин, чтобы было кем заменить наших павших героев. Сказать непосредственно о мобилизации "власть" боится, поскольку это приведет к сильным бунтам, – говорится в заметке блогера-сепаратиста.
Теги: Донбасс, мобилизация, ЛНР, боевики, шахтеры
- Соцсети подтверждают: в Луганске боевики обязали мужчин срочно явиться в военкоматы - жители "ЛНР" встревожены последствиями
- Донбасские боевики мобилизуют жителей оккупированных территорий под угрозой расстрела
- В "ДНР" и "ЛНР" мужчины массово бегут от мобилизации
- В оккупированном Алчевске набирают контрактников, обещают неплохую зарплату
- Битва за Донбасс: боевики несут потери, мирные граждане бегут от насильственной мобилизации
- Донбасс может ждать “глубокая заморозка” на десятилетия
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Первая утрата ВСУ в первый день февраля - 2018: появилось фото бойца сил АТО, погибшего на Донетчине во время атаки боевиков "ДНР"18:14
- Теперь эти лица будет знать весь мир: в Сети показали фото боевиков "ДНР", до смерти замучивших мирных жителей Славянска17:26
- Вернется ли Vodafone на Донбасс: вице-премьер Украины рассказал, кто может реально повлиять на восстановление связи в ОРДЛО16:44
- Россия передала боевикам техсредства для разведки вместе с последним "гумконвоем" – Минобороны Украины16:25
- "Луганда" станет второй скрипкой, а донецкие вырвутся вперед: в Кремле заговорили об объединении "ЛНР/ДНР" – эксперт озвучил "план Путина"16:04
- Vodafone пыталась восстановить связь на территории «ДНР» через «ЛНР»22:31
- “Министру обороны” “ДНР” Кононову “шмальнули” в окно из гранатомета: появились первые кадры с места покушения22:09
- Лавров напуган: «Национальная дружина Украины является неонацистской»21:47
- Пропитое табло и пузо в тельнике: главаря ДНР унизили собственные подельники21:21
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- В Житомирской области на территории военной части нашли застреленным военнослужащего20:16
- “Без маскировочных халатов по улицам лучше не гулять”, - журналист рассказал, как живется в освобожденной Новоалександровке19:50
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Шахтеры в «ЛНР» демонстрируют неповиновение боевикам19:14
- Россия готовится к "великой войне", которую Кремль прогнозирует до 2023 года, – Арьев20:54
- Что нельзя делать в День Святого Валентина20:33
- Медики объяснили, в каком положении нельзя спать19:35
- Действуют убийственно! Медики рассказали, какие продукты нельзя есть с утра натощак15:43
- ЗОЖ, гены или судьба: от чего зависит, сколько вы проживете15:26
- Хірург Пирогов і хворі діти. Як збурили вінницьку громадськість13:58
- Конфликт на востоке Украины стал одним из самых кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны08:43
- Названы лучшие народные средства от повышенного давления08:15
- Фрукти можуть провокувати ожиріння?22:29
- Названы все "за" и "против" вегетарианской диеты19:32
- В ближайшие дни на Донбассе может произойти нечто страшное
- Это еще не зима: Украину надвигается лютый холод
- Важная информация для клиентов Ощадбанка
- Когда начнут платить февральскую пенсию
- В Украину возвращается ужас для водителей
- Тымчук назвал дату переговоров о реинтеграции «Л/ДНР» в состав России
- Трамп и Путин приняли решение по Донбассу
- В Донецке появились объявления о местах работы МТС
- Макияж невесты вынудил жениха бросить ее у алтаря. ФОТО
- У жителей "ДНР" новая беда из-за пропажи Vodafone: у Захарченко не знают, как решить проблему