Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"

03.06.2018 09:40

На неподконтрольной части Луганщины водитель не выжил после дорожно-транспортного происшествия.



В пгт. Георгиевка (посёлок городского типа в Лутугинском районе Луганской области Украины, который де факто с 2014 года контролируется боевиками квазиобразования "ЛНР", созданного РФ) водитель легкового автомобиля ДЭУ не справился вчера с управлением и совершил опрокидывание.



Как сообщают местные "спасатели", в результате ДТП водитель 1954 г.р. погиб.