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Архив - Луганская область

Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"

03.06.2018 09:40
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Смертельное ДТП произошло в "ЛНР"

На неподконтрольной части Луганщины водитель не выжил после дорожно-транспортного происшествия.

В пгт. Георгиевка (посёлок городского типа в Лутугинском районе Луганской области Украины, который де факто с 2014 года контролируется боевиками квазиобразования "ЛНР", созданного РФ) водитель легкового автомобиля ДЭУ не справился вчера с управлением и совершил опрокидывание.

Как сообщают местные "спасатели", в результате ДТП водитель 1954 г.р. погиб.



Теги: Донбасс, смерть, ДТП, ЛНР
 
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