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Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются
16.06.2018 18:48
За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу ЛОГА.
"В направлении Золотого, Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.
По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Станицы Луганской открывался огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, минометы
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