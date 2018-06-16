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Архив - Луганская область

Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются

16.06.2018 18:48
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Минометные обстрелы на Луганщине не прекращаются

За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим тишины вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает Трибун с ссылкой на пресс-службу ЛОГА.
"В направлении Золотого, Новотошковского и Троицкого Попаснянского района применялись 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.
По укреплениям украинских военнослужащих вблизи Станицы Луганской открывался огонь из стрелкового оружия", - сказано в сообщении.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрелы, минометы
 
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