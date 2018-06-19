Главная / Новости / Луганская область / В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице
Последние новости раздела
- В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице09:41
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- Озвучены два сценария Путина по Донбассу16:45
- В Донбассе заработал КПВВ «Майорск»14:49
- График работы «Ощадбанка» на Донбассе в «серой» зоне12:48
- Существуют основания: Тымчук озвучил громкое заявление об уходе Путина с Донбасса12:30
- Москаль предложил пойти по стопам Путина09:28
- Люди окончательно разуверились в «ЛДНР» и возмущены высказываниями Дейнего и Пескова17:14
- Десятки провокаций боевиков "Л/ДНР" отгремели на Донбассе: пострадали двое бойцов ВС Украины09:51
В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице
19.06.2018 09:41
За первые 18 дней июня в "ЛНР" есть один летальный случай, и более 20 человек с дикими болями и отравлением доставлены в больницы. По данным "службы спасателей" "республики", главная причина отравлений – употребление в пищу дикорастущих грибов, передает "Диалог.UA".
Стоит отметить, что сбор грибов на линии разграничения на Луганщине не рекомендован уже какой год. Можно не только отравиться, но и навсегда остаться в посадке, умерев от взрыва боеприпасов, которые и поныне в огромных количествах находятся по посадкам и лесам прифронтовой Луганщины. Сообщается, что одного из любителей поедания грибов не спасли, некоторые из пострадавших до сих пор находятся в реанимации.
Теги: Донбасс, отравление, реанимация, взрыв, грибы, боеприпасы, больница, ЛНР
Читайте также:
- В Донецкой области растет число жертв "тихой охоты"
- Грибы уложили молодую горловчанку в реанимацию
- Бледная поганка забрала жизнь человека
- "Мужику оторвало руку, жив или нет, не знаем. До***а скорых, соседи в шоке", - взрыв в оккупированном Луганске переполошил горожан. Известны первые подробности
- Сезон грибов начал собирать жертвы
- Горловчанин попал в реанимацию, отведав опят
- В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице09:41
- Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО09:17
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня09:14
- Курорт «ДНР» в Седово — пустые пляжи, грязная вода09:01
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»08:29
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание08:14
- Что происходит на блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой07:47
- ДНРовцы ищут шпионов: задержали всех работников кафедры Донецкого университета21:16
- Слежка, доносы и беспредел: реалии оккупированного Луганска19:35
- «Нормандская четверка» не поддержала вариант РФ миротворцев на Донбассе18:20
- В террористической "ЛНР" после поедания грибов один человек скончался, десятки человек спасают в больнице09:41
- Едут и теряют сознание: Кто и почему экономит на пассажирах Мариуполя. ВИДЕО09:17
- Ситуация в пунктах пропуска утром 19 июня09:14
- Курорт «ДНР» в Седово — пустые пляжи, грязная вода09:01
- В России рассказали, когда Путин возьмется за Украину08:46
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»08:29
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание08:14
- Что происходит на блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой07:47
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Путин готов уйти из Донбасса, но при одном условии - важное заявление07:30
- Лекарства, которые не сочетаются с едой22:49
- Этот вид сока убивает все болезни20:55
- Чтобы не уснуть: эти продукты лучше не есть в обед19:18
- Медики назвали неожиданные причины болей в спине17:05
- Эти рекомендации психолога помогут избавиться от раздражения и гнева15:50
- В каком месяце года выходить замуж – плохая примета13:45
- Гороскоп на неделю: Рыбам благосклонна фортуна, а Овнам нужно держать удар на работе10:52
- Комаровский дал исчерпывающий ответ, нужно ли прививать детей или отказаться в 21 веке от этого08:49
- Названы продукты, которые нельзя есть людям с больной щитовидкой08:35
- У Захарченко приняли радикальное решение по Украине: мужчин в "ДНР" предупредили о серьезной опасности
- Пьянка и «боевые подруги»: боевики показали, как «отдыхают» на передовой
- Если умерший родственник приходит к вам во сне, вот что это значит
- На КППВ "Марьинка" десятки людей увезли на скорых
- "Дальше пойдет обвал..." - житель Донбасса рассказал, почему экономика "ДНР" рухнет в течение августа
- Жители оккупированной части Донетчины рассержены очередной пропагандисткой басней
- В ПФУ рассказали о выплатах пенсии переселенцам
- Из «ЛНР» в РФ выезжают странные «скорые»
- Тука сообщил, когда в Донбассе начнется обострение боевых действий
- "Будущего здесь нет..." - житель Донецка рассказал, до чего Захарченко довел оккупированный Донбасс