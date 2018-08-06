В Луганской области осуждён боевик «народной милиции ЛНР»

06.08.2018 18:35

Прокуратура Луганской области поддержала обвинение против участника так называемой «народной милиции ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось при проведении расследования и судебных разбирательств, житель Луганска в течении 2017 года занимал должность «стрелка 2-й отдельной мотострелковой бригады народной милиции ЛНР» и охранял военную технику боевиков. Также он дежурил на одной из блокпостов террористов в Краснодонском районе с целью недопущения наблюдателей ОБСЕ на территорию хранения боевой техники.

Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Источник : https://tribun.