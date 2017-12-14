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Боевики ЛНР без лишнего шума отстранили еще одного человека Плотницкого
Боевики террористической "ЛНР" отстранили от должности "заместителя генпрокурора" Виталия Подоброго, который считается ставленником свергнутого главаря боевиков Игоря Плотницкого. Соответствующая информация размещена на одном из ресурсов представителей террористической организации, передает apostrophe.ua.
В сообщении от 13 декабря сказано, что нынешний главарь "ЛНР" Игорь Пасечник и так называемые "депутаты Народного совета" приняли проект постановления об увольнении Подоброго с должности "заместителя генерального прокурора ЛНР".
Напомним, Подобрый был в числе арестованных во время штурма здания "прокуратуры ЛНР" в оккупированном Луганске 22 ноября.
Также о ситуации на оккупированных территориях Луганской области читайте в интервью блогера и писательницы Олены Степовой - В Луганске уверены, что вернутся в Украину, а Плотницкого объявили шпионом Киева.
Теги: Донбасс, переворот, Луганск, прокуратура, ЛНР, боевики, Плотницкий
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