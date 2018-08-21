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Боевики обстреляли Станицу Луганскую

21.08.2018 08:38
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Боевики обстреляли Станицу Луганскую

Сегодня боевики ОРЛО обстреляли из минометов водолазно-спасательную станцию по улице Шоссейной в Станице Луганской.

Луганская ОВГА собщает: «По жилищному сектору было выпущено около 12 боеприпасов, передает donpress.com.

Вероятно применялись минометы калибра 82-мм с использованием осколочно-фугасных снарядов, которые разрывались в воздухе, что увеличивало площадь поражения.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач, осколки посекли огороды. Повреждений жилых домов не зафиксировано. К счастью, никто из людей не пострадал».



Теги: Донбасс, обстрел, повреждения, боевики, Станица Луганская, минометы
 
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