Боевики обстреляли Станицу Луганскую

21.08.2018 08:38

Сегодня боевики ОРЛО обстреляли из минометов водолазно-спасательную станцию по улице Шоссейной в Станице Луганской.

Луганская ОВГА собщает: «По жилищному сектору было выпущено около 12 боеприпасов, передает donpress.com.

Вероятно применялись минометы калибра 82-мм с использованием осколочно-фугасных снарядов, которые разрывались в воздухе, что увеличивало площадь поражения.

В результате обстрела была повреждена линия электропередач, осколки посекли огороды. Повреждений жилых домов не зафиксировано. К счастью, никто из людей не пострадал».