Главарь «ЛНР» Пасечник получил «орден дружбы» в Южной Осетии

28.08.2018 16:38

Президент непризнанной подавляющим большинством стран-членов ООН Южной Осетии Анатолий Бибилов на собрании, посвященном десятилетию признания независимости Осетии Российской Федерацией, вручил и. о. главаря «ЛНР» Леониду Пасечнику «орден дружбы». Об этом сообщает Восточный фарватер.

“Орденами Дружбы были награждены исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев и личный представитель президента Сирийской Арабской Республики Рияд Хаддад”, – говорится в сообщении.

Вопрос о международно-правовом статусе Южной Осетии является спорным: независимость республики признана четырьмя государствами-членами ООН и пятью непризнанными и частично признанными государствами. Одобрение признания Южной Осетии получило поддержку у признанных рядом стран и международных организаций террористическими палестинского исламистского движения Хамас и ливанской шиитской организации Хезболла.

Напомним, боевые действия велись в августе 2008 года между Грузией и самопровозглашёнными Южной Осетией и Абхазией при поддержке войск РФ.

Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа – президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией.