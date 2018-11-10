«Пенсинеры стоят на холоде 2-3 часа». Омбудсмен раскритиковала «Ощадбанк» на КПВВ

10.11.2018 15:13

Для того, чтобы пройти верификацию в мобильном отделении «Ощадбанка» для получения пенсии на КПВВ в Станице Луганской пенсионеры вынуждены стоять в очереди до 3 часов.

Об этом на странице в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передают novosti.dn.ua.

«Пенсионеры вынуждены стоять на холоде по 2-3 часа, чтобы пройти верификацию. Я обратилась к руководству правления «Ощадбанка», чтобы они увеличили период времени для верификации, обратила внимание и на необходимость увеличения количества банкоматов. Кроме того, нужно согласовать графики верификации и выплаты пенсий и делать это одновременно», - написала она.

Также омбудсмен отметила, что два банкомата в этом мобильном отделении оказались спрятаны под замками.

«Работники отделения объясняют нарушение режима своей работы сбоями с электроэнергией и отсутствием денег в отделении», - говорится в сообщении.

Денисова рассказала, что только после ее обращения к руководителю отделения Станицы Луганской привезли деньги и обеспечили верификацию и выплату пенсий одновременно.

Она потребовала в дальнейшем информировать пенсионеров заранее о всех сбоях в работе как отделения, так и банкоматов.