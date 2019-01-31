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В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек

31.01.2019 12:48
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В Луганске за сутки из-за гололеда травмировано более 100 человек

В неподконтрольном украинскому правительству Луганске из-за гололеда в больницы города поступает много людей с различными травмами, в связи с чем травмпункты города особенно загружены в вечернее время.

Об этом заявил главный ортопед-травматолог «министерства здравоохранения ЛНР» Дмитрий Котуха, передает donpress.com.

По его словам, за сутки в больницы Луганска поступает более 100 человек с переломами, которые они получают при падениях на улице из-за сильного гололеда.

Котуха уточнил, что как правило, травмированию подвержены люди пожилого возраста, у которых чаще всего случаются переломы лучевой кости, шейки бедра, плечевой кости.



Теги: Донбасс, Луганск, больницы, гололед, перелом, травматизм, травма
 
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