Заключенный, переданный боевиками «ЛНР», вышел на свободу

09.02.2019 14:37

Один из переданных украинской стороне заключенных из тюрем на неподконтрольных частях Луганщины вышел на свободу. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет Трибун.

По её словам, мужчина был официально освобождён украинским судом ещё два года назад, однако боевики "ЛНР" продолжали удерживать его за решеткой. Восстановить его права удалось только после перевода на подконтрольную правительству Украины территорию.