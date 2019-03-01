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Архив - Луганская область

Боевики обстреляли из минометов Троицкое

01.03.2019 16:40
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Боевики обстреляли из минометов Троицкое

Сегодня ночью со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР»), нарушая «Минские соглашения», боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, передает ОстроВ.
Вследствие обстрелов повреждены частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждена опора ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения.
Информации о жертвах и пострадавших среди мирного населения не поступало. На месте происшествия продолжают работать сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции.
Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».



Теги: Донбасс, обстрел, разрушения, миномет
 
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