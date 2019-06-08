- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия09:51
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»09:08
Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область
На линии разграничения в Луганской области во время работы в поле 7 июня на взрывчатке подорвались двое трактористов.
Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко на странице в Facebook, пишет from-ua.
«Война продолжает свою кровавую жатву. Буквально 2:00 назад трактористы, которые работали на поле между г. Попасная и с. Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие ребята, жители с. Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия. Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное», — написал он в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, Луганская область, взрывное устройство, Попасная, тракторист
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"
- "Донбасс" сегодня вспомнит, как год назад освобождал Попасную
- Расстрел мирного города в зоне АТО: появились шокирующие подробности
- На блокпосту возле Попасной бойцы АТО застрелили мужчину
- Попасная пережила жуткую ночь
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Боевики «ДНР» запретили медикам в Горловке и Гольмовском общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ16:15
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Жатва на крови: трагедия сотрясла Луганскую область17:52
- Боевики «ДНР» минируют противотанковыми минами поля возле Старомихайловки 17:18
- В соцсетях показали автоочередь на КПП «ДНР» «Еленовка»16:54
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Боевики «ДНР» запретили медикам в Горловке и Гольмовском общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ16:15
- Ветеран АТО предложил переодеть внука Кучмы в камуфляж и проверить на себе слова деда15:49
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле жилых домов15:33
- Боевики «ДНР» обстреляли свиноферму в Новолуганском 15:12
- Денис Пушилин оказался «токсичным» для участников экономического форума в Санкт-Петербурге14:56
- "Все убитое, лисы живут", - экс-футболист "Шахтера" Бахарев взорвал Сеть откровением о жизни в оккупации14:31
- Кот в мешке или волк в овечьей шкуре. Кому и за сколько Зеленский может продать Украину? 16:32
- Названы три женских знака Зодиака, в которых влюбляются все мужчины14:11
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия