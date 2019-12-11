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Архив - Луганская область

На КПВВ «Станица Луганская» установили детекторы радиации (ВИДЕО)

11.12.2019 10:00
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На КПВВ «Станица Луганская» установили детекторы радиации (ВИДЕО)

На КПВВ «Станица Луганская» установили комплекс по выявлению радиоактивных веществ. Об этом рассказала пресс-секретарь Лисичанского пограничного отряда Неля Доценко, сообщает Суспільне.Донбас.
По ее словам — это часть международного проекта по прекращению перемещения ядерных веществ. Установили уже рамки металлоискателей и оборудование. В тестовом режиме комплекс работает с 6 декабря.
«Например, если человек будет нести предмет, в составе которого есть запрещенные радиоактивные или ядерные соединения, комплекс будет реагировать. Пограничник, который будет контролировать работу комплекса, будет знать вид этого соединения, в установленном порядке предмет будет изыматься   и передаваться компетентным органам», — рассказала она.
Предварительно пограничники, которых назначат операторами комплекса, пройдут обучение. В штатном режиме комплекс по выявлению радиоактивных веществ начнут использовать с конца декабря.



Теги: радиация, Станица Луганская, КПВВ, детектор
 
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