- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Марьинка попала под минометный обстрел21:20
Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта
На неподконтрольной территории Луганщины представители местной «власти» распространяют информацию, что 30 и 31 марта КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт. Об этом в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Эта информация, скорее всего, распространяется для того, чтобы граждане не смогли принять участие в выборах президента Украины. По ее словам, слухи о закрытии пункта пропуска возмутили людей, так как «Станица Луганская» единственный КПВВ в Луганской области.
«Пообщалась с людьми, которые пересекают линию разграничения через огромные очереди. Они заверили, что на оккупированных территориях распространяют информацию о прекращении работы КПВВ 30 и 31 марта, — написала Денисова. — Скопление людей обусловлено еще и тем, что такой пункт в Луганской области один. Все возмущены таким отношением к себе».
Омбудсмен рассказала гражданам, что украинская сторона готова в любой момент открыть еще один КПВВ — «Золотое», где есть также возможность для пересечения линии разграничения на авто. Украинские пограничники находятся в ежедневной готовности к пропуску людей, однако члены НВФ блокируют работу КПВВ.
Кроме того, Денисова отметила, что жители неподконтрольных территорий не знают, каким образом могут реализовать свое право на участие в выборах.
«По информации Станично-Луганской районной государственной администрации в Станице Луганской зарегистрировано 18 000 ВПЛ, из них живут [в Станице Луганской] около тысячи. Из этой тысячи только 200 человек зарегистрировались, чтобы воспользоваться своим правом и проголосовать на очередных президентских выборах», — сказано в публикации.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ, НВФ
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "У них там нацики закончились", - жителей "ЛНР" пугают фейками о задержании СБУ мужчин призывного возраста на КПВВ
- Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО
- Боевики "ЛНР" измучили на морозе около 1500 человек: в ОБСЕ бьют тревогу из-за огромных очередей на КПВВ
- С закрытием КПВВ "Станица Луганская" на ремонт могут возникнуть проблемы: боевики не согласны
- Луганск пугают массовыми задержаниями в Станице: "Вас домой не пустят, ВСУ "гребут всех", многие не вернулись"
- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- В «ЛНР» вблизи шахты нашли тайник с оружием и боеприпасами14:00
- В Донецке школа попала под обстрел: дети эвакуированы13:46
- «Верните нам Украину!»: жители «ДНР» начали бунт против боевиков11:30
- Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи11:00
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков10:30
- Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении10:20
- «Зреет бунт»: в ОРЛО членов «МГБ ЛНР» арестовали за убийство мирного жителя08:00
- Порошенко наказал Россию за Донбасс, Крым, выборы в "Л/ДНР", Керченский мост и нападение в Черном море: подробности07:47
- Обострение на Донбассе: боевики обстреливают позиции ВСУ из запрещенного оружия07:30
- Члены НВФ «ЛНР» распространяют слухи о закрытии КПВВ «Станица Луганская» 30 и 31 марта17:00
- После выборов Президента украинцам придется вставать на час раньше16:40
- «Внимание! Вместо дождей – снег, а вместо тепла – похолодание»16:20
- В США создали лазер, избавляющий от алкоголизма16:00
- «Москва ищет повод»: тревожные новости из Донбасса15:40
- Вступили в силу новые санкции против России15:20
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Политолог: никаких денежных сборов с трудовых мигрантов нет и быть не может14:45
- Зеленский приготовил Украине большой "сюрприз" за день до голосования14:30
- Неудачные переговоры с Трампом: Ким Чен Ын уже собирается в Россию14:16
- Приметы на 21 марта: что категорически нельзя делать на Вербоносицу15:03
- Астролог рассказал, как правильно провести День весеннего равноденствия11:10
- Эксперты утверждают, что чрезмерная умственная деятельность может вызвать диабет09:48
- Эксперты рассказали о серьезной опасности яиц09:01
- Равноденствие и червячное полнолуние: астрологи рассказали, что нельзя делать08:45
- Назван напиток, эффективно защищающий зрение08:14
- Мандарины, оказывается, могут быть очень опасными для здоровья22:32
- Эксперты рассказали, как звонок будильника влияет на психику21:37
- Эксперты выяснили, почему в Украине так быстро растет мобильный трафик 17:08
- Похудение во сне: пять способов сбросить лишний вес16:43
- Человеческие зубы – отражение кармы
- Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака
- Первое весеннее полнолуние: что нельзя делать ни в коем случае
- Новый опрос: у кого из кандидатов в президенты рухнул рейтинг за пару недель до часа Х
- ДЗОТ боевиков на Донбассе разорвало мощным взрывом: удар ВСУ из ПТУРа, в "ДНР" потери. ВИДЕО
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ