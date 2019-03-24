Все рубрики раздела
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»
В Луганской области людям пожилого возраста трудно и унизительно преодолевать препятствия с временно неподконтрольной украинской власти территории до единственного контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для возможности попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, пишут Донецкие новости.
На днях в рамках рабочего визита он посетил КПВВ в Станице Луганской. Каплин напомнил, что это – единственный в Луганской области пункт пересечения линии разграничения из неподконтрольной на контролируемую правительством Украины территорию. Из-за того, что мост через реку Северский Донец был поврежден в ходе боевых действий, КПВВ «Станица Луганская» – единственный из 5-ти действующих, пеший пункт пропуска. Его ежемесячно пересекают около 250 тысяч человек (около 10 тысяч человек в день).
По словам волонтера, большинство пересекающих линию разграничения – пенсионеры, многие из которых маломобильны. «Находясь у разрушенного моста через Северский Донец, я в очередной раз увидел насколько трудно и унизительно людям пожилого возраста преодолевать препятствия для возможности попасть на подконтрольную Украине территорию, где можно получить заработанную пенсию, доступ к банковским и административным услугам. Путешествие от моста к КПВВ на подконтрольной территории на тележке предназначенной для перевозки овощей, оборудованной мягким креслом, маломомобильному человеку обходится несколько сотен русских рублей за километр пути», – написал Евгений Каплин.
Теги: Донбасс, пенсионер, ЛНР, Станица Луганская, КПВВ
- На пенсионерах оккупированного Донбасса государство сэкономило 8 млрд грн
- "Что ж вы у хунты пенсию-то берете", - блистательная Соколова "потроллила" "народные республики" Донбасса. ВИДЕО
- В ОБСЕ рассказали о ситуации с пересечением линии разграничения в Станице Луганской
- Оккупированные территории покинул почти 1 млн пенсионеров
- Что изменилось после реконструкции КПВВ в Станице Луганской. ВИДЕО
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Переселенцев, проживающих в дачном кооперативе на Луганщине, объединил центр досуга14:15
- Снайпер ВСУ с 3 км "отработал" опасного врага Украины - пулеметчик Волкодав превращен в "груз-200"14:01
- Группа ООС проведала позицию "ДНР" под Спартаком, проскользнув мимо минных полей, - оккупанты считают трупы13:33
- КПП «Александровский»: Скорая помощь госпитализировала женщину13:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены12:43
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- В киевской квартире взорвался скандальный убийца из России. ВИДЕО19:51
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком19:20
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- От пулевого ранения в голову погиб боец 93-й ОМБр Холодный Яр с Луганщины. ВИДЕО 18:21
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам17:29
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- В Днепре попрощались с 34-летним бойцом, чья БРМ подорвалась на мине 16:42
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Переселенку лишили пенсии за отказ от справки ВПЛ: Как женщина вернула выплату16:18
- Недорого, возможен обмен на авто: горловские предприниматели избавляются от бизнеса14:56
- Приметы на 24 марта: чего бояться в этот день14:33
- Нормальные реакции организма на вакцинацию20:03
- Невероятная удача: астролог рассказал, кто победит на украинских выборах19:38
- За что в Украине не могут оштрафовать водителя: важное решение суда18:10
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- РФ провалила наступление на Донбассе: разгромлен склад боеприпасов и техника боевиков
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз
- Тарифы изменятся: в «Укрзализници» заявили о разделении вагонов на 3 класса