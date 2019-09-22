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Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина
22.09.2019 11:30
На блокпостах боевиков «ЛНР» и российских оккупантов люди вынуждены стоять в многочасовых очередях или проходить по неприспособленным путям. Некоторые люди не выдерживают и умирают.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Перед блокпостом боевиков «ЛНР» «Станица Луганская» умер мужчина. Источники сообщают, что он благополучно прошел КПВВ «Станица Луганская», направлялся к блокпосту боевиков «ЛНР», прошел через пролом на мосту и упал прямо перед блокпостом боевиков.
Причины смерти мужчины устанавливаются. За телом мужчины приехали родственники.
Теги: Донбасс, мужчина, умерший, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская, КПВВ, очереди
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