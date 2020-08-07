В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"

07.08.2020 16:00

В связи с проблемами в работе приложения "Дій вдома", пропуск на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Станица Луганская" и "Новотроицкое" не осуществляется. Об этом сообщили в ОО "Донбасс СОС", куда с самого утра обращаются с этой проблемой люди.

Отмечается, что из-за этого на линии разграничения скопилось несколько сотен человек.