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В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта
12.05.2020 11:00
Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории "ЛНР" до особого распоряжения. Об этом сообщили в "министерстве инфраструктуры и транспорта" непризнанной "республики".
В то же время с 13 мая возобновляется движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах "ЛНР", кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.
Теги: Донбасс, транспорт, карантин, ЛНР
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