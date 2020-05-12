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Архив - Луганская область

В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта

12.05.2020 11:00
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В "ЛНР" рассказали о порядке запуска пассажирского транспорта

Движение междугородного и международного регулярного пассажирского транспорта остается закрытым на всей территории "ЛНР" до особого распоряжения. Об этом сообщили в "министерстве инфраструктуры и транспорта" непризнанной "республики".
В то же время с 13 мая возобновляется движение регулярного пассажирского транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения во всех регионах "ЛНР", кроме Алчевска, Первомайска, Перевальска, Свердловска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района.



Теги: Донбасс, транспорт, карантин, ЛНР
 
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