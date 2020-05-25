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На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"
Мобильные отделения "Ощадбанка" возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Трибун.
В частности, с 25 мая отделения будут работать по такому графику:
25 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00
26 мая - с. Трехизбенка, с 09:00 до 15:00
27 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00
28 мая - пгт. Тошковка-1, с 09:00 до 15:00
29 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00
Как отмечают в Минреинтеграции, мобильные подразделения на линии разграничения должны:
- обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений, возложенных государством на "Ощадбанк";
- улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;
- максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.
Теги: Донбасс, Ощадбанк, график
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