На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка"

25.05.2020 11:00

Мобильные отделения "Ощадбанка" возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Трибун.

В частности, с 25 мая отделения будут работать по такому графику:

25 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00

26 мая - с. Трехизбенка, с 09:00 до 15:00

27 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00

28 мая - пгт. Тошковка-1, с 09:00 до 15:00

29 мая - г. Золотое, с 09:00 до 15:00

Как отмечают в Минреинтеграции, мобильные подразделения на линии разграничения должны:

- обеспечить выполнение социальной миссии и реализации поручений, возложенных государством на "Ощадбанк";

- улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей самых отдаленных населенных пунктов, которые расположены вдоль линии разграничения на территории, подконтрольной украинской власти;

- максимально охватить банковскими услугами внутренне перемещенных лиц и местное население у линии разграничения, в том числе вблизи КПВВ.