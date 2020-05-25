В ОРЛО за выходные подтверждено семь новых случаев COVID-19

25.05.2020 15:00

В "Луганской народной республике" за субботу и воскресенье подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирсусом среди местных жителей, сообщают местные СМИ.

Как проинформировали в пресс-центре "Министерства охраны здоровья ЛНР", на утро 25 мая количество заболевших составляет 384 человека. Среди них 179 пациентов выздоровели, за два дня выписано 46 человек. Новых летальных случаев не зафиксировано, ранее медики заявляли о пяти смертях. На лечении в стационаре и по месту жительства находятся двести пациентов.