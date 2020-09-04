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В "ЛНР" растет число новых случаев COVID-19 за сутки
04.09.2020 13:00
Медики "ЛНР" за сутки зарегистрировали 21 новый случай и одну смерть от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба "минздрава".
Всего по состоянию на 09:00 4 сентября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории "ЛНР" — 725. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 622 человека. С начала пандемии медики региона зарегистрировали 19 смертей пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.
Следует отметить, что сутками ранее было выявлено 12 новых заболевших коронавирусом.
Теги: статистика, ЛНР, COVID-19
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