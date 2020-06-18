Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек

18.06.2020 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек

17 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек, сообщает пресс-центр Объединенных сил.
КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов. Захватчики продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам мирных жителей.



Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх