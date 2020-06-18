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17 июня через КПВВ «Станица Луганская» пропустили 159 человек
18.06.2020 09:00
17 июня через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" со стороны временно оккупированной территории линию разграничения пересекли 78 человек, в обратном направлении - 81 человек, сообщает пресс-центр Объединенных сил.
КПВВ "Марьинка" до сих пор не функционирует по вине оккупантов, которые блокируют все попытки граждан добраться до родных домов. Захватчики продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам мирных жителей.
Теги: Донбасс, Станица Луганская, КПВВ
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