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Архив - Луганская область

КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров

01.10.2020 13:00
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КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Станица Луганская временно прекратил работу из-за распространения пожаров. Об этом сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации в Facebook в четверг, 1 октября, передает Корреспондент.net.
"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ Станица Луганская распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", – говорится в сообщении.
В Госпограслужбе подтвердили эту информацию, заявив, что КПВВ закрыт согласно решению командующего силами операции Объединенных сил.



Теги: пожар, закрытие, Станица Луганская, КПВВ
 
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