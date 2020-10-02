- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ11:00
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября10:00
- Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине08:00
- Зеленский вывел Фокина из ТКГ14:00
КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет
Контрольный пункт въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения в Луганской области на утро пятницы, 2 октября, остается закрытым. Как сообщили в Госпогранслужбе, продолжаются работы по локализации последствий пожара.
Возгорание в сервисной зоне ликвидировано, а непосредственно на территории КПВВ не допущено. Угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается.
Сейчас у контрольного пункта находятся спасатели. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки.
Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и работы для возобновления функционирования КПВВ.
По информации БФ «Право на защиту» («Право на захист») КПВВ будет закрыт до конца сегодняшнего дня.
Теги: пожар, закрытие, Станица Луганская, КПВВ
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров
- В районе Станицы Луганской вспыхнул заминированный лес, есть пострадавшие
- Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»
- КПВВ «Станица Луганская» работает несмотря на пожары
- Плотницкий пригрозил закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
- Боевики "ЛНР" выступают против закрытия "Станицы Луганской"
- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- Донбасс накрыла пыльная буря16:00
- В "ЛНР" дали гарантиии безопасности украинской авиации для тушения лесных пожаров14:00
- КПВВ в Станице Луганской закрыли из-за пожаров13:00
- Ярош вызвался возглавить украинскую делегацию в ТКГ11:00
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября10:00
- Три человека погибли в результате лесных пожаров на Луганщине08:00
- Ученые определили продолжительность приобретенного иммунитета к коронавирусу12:20
- КПВВ "Станица Луганская" сегодня работать не будет12:00
- В Украине третий подряд суточный антирекорд заболеваемости COVID11:00
- ООН передала Украине 4 мобильных Центра предоставления админуслуг для Донбасса10:00
- Число погибших в пожарах на Луганщине возросло до 1109:00
- Дональд Трамп с супругой заразились коронавирусом08:00
- Составлен полный список симптомов COVID-1917:00
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской16:30
- Донбасс накрыла пыльная буря16:00
- Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет15:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- В "ДНР" обнародовали новые тарифы на услуги ЖКХ
- В ОРДО зафиксировано рекордное число новых заражений COVID-19
- Опубликованы фото и видео сгоревшего КПВВ в Станице Луганской
- Донбасс накрыла пыльная буря
- 30 сентября часть Донецка останется без воды
- Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет
- В "ДНР" перешли на дистанционный прием документов для пересечения КПВВ "Еленовка"
- "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт ВПЛ до 1 ноября
- В "ЛНР" назвали пропускную способность новых КПВВ у Золотого и Счастья
- Жители ОРЛО рассказали о новом порядке пропуска через КПВВ «Станица Луганская»