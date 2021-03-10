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В "ЛНР" начался "весенний призыв"
10.03.2021 10:00
В "ЛНР" оккупационная власть начала выдавать жителям "повестки в военкомат". Об этом сообщают в соцсетях местные "призывники", передает Depo.Донбасс.
В Алчевске, Перевальске и близлежащих селах уже проводится раcсылка "повесток", в которых обозначена дата 15 марта — в этот день нужно прийти в "военкомат" и стать на учет.
До этого числа "призывников" обязывают пройти медкомиссию. "Повестки" активно приходят и жителям Луганска.
Теги: Донбасс, призыв, повестка, ОРЛО
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