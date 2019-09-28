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До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка
В 2019 году в рамках осеннего призыва планируется призвать примерно 15 тысяч человек. Осенний призыв стартует уже в будущий вторник, 1 октября.
В армию призовут мужчин возрастом от 20 до 27 лет. Но юноши 18-19 лет также могут пройти армейскую службу на добровольной основе по контракту. "Апостроф" собрал важную информацию о получении повестки, сроках призыва, основаниях для отсрочки и освобождения от службы, сообщает Диалог.UA.
Срок службы в армии составляет 18 месяцев для призывников, не имеющих высшего образования, и 12 месяцев - для призывников со степенью специалиста или магистра. Однако, как и ранее, в 2019 году в Украине будет проведено две волны призывов в армию - весенний и осенний. На 2019-й установлены следующие даты призыва: с 1 апреля по 31 мая; с 1 октября по 31 декабря. В то же время следует помнить, что призывная кампания может быть продолжена в любой момент в течение года только на основании указа президента, вдобавок действующее законодательство позволяет президенту в любой момент объявить внеочередные и дополнительные призывы срочников в Нацгвардию или пограничную службу. Ключевой вопрос для молодых людей: "Что делать, когда принесли повестку?" Согласно украинскому законодательству, призывники, получившие повестку из военкомата, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке. Неполучение повестки по каким-либо причинам не является основанием не прийти в комиссариат. Итак, как только в стране объявлено о начале нового призыва в армию – в течении 10 дней надо посетить военный комиссариат. Причинами неявки в военкомат могут считаться только форс-мажорные ситуации: стихийное бедствие, болезнь призывника, смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки) или близкого родственника жены. Любые другие причины считаются уклонением от армии. Право на отсрочку или освобождение от службы в армии имеют: призывники у которых есть ребенок в возрасте до трех лет; мужчины, имеющие двух и более детей или беременную жену; граждане, у которых есть нетрудоспособные родители (одинокая мать / отец); студенты дневных отделений ПТУ, вузов и духовных семинарий; призывники, которые являются единственными кормильцами в семье (семье) и священнослужители, полицейские, некоторые педагоги и врачи. Полное освобождение от службы в армии могут получить граждане Украины: - признанные по состоянию здоровья негодными к военной службе; - достигшие 27-летнего возраста (на день отправления на срочную службу); - которые до приобретения гражданства Украины прошли службу в других государствах; - выполнили обязанности службы в военном резерве в течение сроков 1 и 2 контрактов; - которым после окончания высших учебных заведений присвоены военные (специальные) звания офицерского (начальственного) состава; - осужденные за совершение преступления к лишению свободы, ограничения свободы, в том числе с освобождением от отбывания наказания; - призывники, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Кроме того, можно получить отсрочку или освобождение от армии по состоянию здоровья. Как правило, полное освобождение от всеобщей воинской повинности имеют молодые люди с явными тяжелыми патологиями, например, отсутствие конечностей, слепота, глухота, умственная отсталость, шизофрения и тому подобное. В большинстве других случаев речь идет не о списании призывника из-за непригодности к службе, а о необходимости в лечении, на основании которого дается временная отсрочка (на полгода или один год) и затем проводится повторная медкомиссия.
Граждане, которые уклоняются от армии, несут административную или уголовную ответственность. В качестве административное за неявку в военкомат применяются штрафные санкции, предусмотренные ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях: это штраф от 85 до 119 гривен за первое нарушение, и штраф 170-255 гривен за повторное нарушение. Уголовная ответственность за уклонение от военной службы наступает по статье 335 УК Украины и предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет. Следует отметить, что в большинстве случаев наказание по ст. 335 Уголовного кодекса является условным, но судимость будет.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, армия, призыв, осень, военкомат, повестка, призывники
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