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Архив - Луганская область

При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих

23.04.2021 08:00
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При пожаре в в/ч на Луганщине пострадали трое военнослужащих

В четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - сказано в сообщении.
Расследование ведут по статье о небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).



Теги: Рубежное, пожар, бензовоз, ВСУ
 
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