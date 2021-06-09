Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии

09.06.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Энергетики предупредили "Лисичанскводоканал" об отключении электроэнергии

ООО "Луганское энергетическое объединение" предупредило о полном обесточивании ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги. Об этом говорится на странице ООО "ЛЭО".
"10.06.21 в 09:00 состоится обесточивание ЛКСП "Лисичанскводоканал" за долги перед "ЛЭО" в более чем 140 млн гривен! Сделайте запасы воды!", — говорится в сообщении.
Соответственно, будет прекращено водоснабжение жителей городов Лисичанск, Приволье и Новодружеск.



Теги: Лисичанск, долг, электричество, отключение, водоснабжение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх