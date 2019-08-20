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Луганские энергетики оставили без воды жителей трех городов
20.08.2019 11:00
Без водоснабжения в Луганской области остались 80 тыс. абонентов из-за долгов предприятия-поставщика за электроэнергию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"19 августа в результате задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск. Без водоснабжения остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично города Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов)", - сообщили в ведомстве.
При необходимости будет осуществляться подвоз воды, добавили в ГСЧС.
Напомним, 19 августа в Луганской области обесточили объекты КП "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 142 млн грн.
Теги: Донбасс, Лисичанск, вода, долг, отключение, электроэнергия
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