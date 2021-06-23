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Завтра в Станице Луганской не будет электричества
В четверг, 24 июня, в Станице Луганской планируется отключение электроэнергии, в связи с чем КПВВ будет работать на собственных генераторах. Для пересекающих КВПП это может принести определенные неудобства, так как возможны задержки в работе системы пропуска. Об этом пишут в Телеграмм-канале "Ситуация на блокпостах Донбасса".
"Предупреждения для людей которые собираются ехать в Станицу Луганскую 24.06.2021 в Станице будет отключения света. КПВВ будет работать на своих генераторах. Могут возникнуть проблемы со снятием денег с банкоматах!"
Как известно, работа на генераторах имеет свою специфику, которые могут принести определенные неудобства и привести к проблемам в работе системы пропуска. Из-за отключений электроэнергии под угрозой находится работа банкоматов и банковских терминалов во всей Станице Луганской.
Теги: электроснабжение, Станица Луганская, КПВВ
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