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В Минреинтергации заявили о дефиците питьевой воды в ОРЛО
На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная администрация РФ критически ограничила поставки питьевой воды населению. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупироанных территорий.
Согласно информации, которую публикует на своих интернет-ресурсах оккупационная "власть", на территории г. Хрустальный (Красный Луч) подача питьевой воды осуществляется по графику от 1-2 раза в неделю до графика "через день" в зависимости от района города. На территории с. Голубовское, с. Донецкое., г. Кировск - поставка питьевой воды происходит только 1 раз в неделю., г. Кадиевка (Стаханов) - частично 1 раз в 2-3 дня.
На территории г. Алчевск, где наблюдается один из самых загрязненных показателей питьевой воды, заявленно водоснабжение через день, однако по имеющейся информации оно отсутствует по несколько суток подряд.
В министерстве отметили, что подобная практика в условиях аномальной жары может катастрофически ухудшить качество воды, поскольку неравномерная подача приводит к застою, возникновению бактерий и распространению инфекционных заболеваний среди населения. Это является прямым нарушением Государственных санитарных норм и правил.
Теги: Донбасс, вода, дефицит, ОРЛО
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