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На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышена норма выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8% (норма не более 50%).
Кроме того, в двух регионах страны значения одного из показателей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.
Так, в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 чел. на 100 тыс. жителей.
А в Херсонской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6%.
Тем не менее, в соответствии с текущими правилами зонирования, пока что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.
Теги: Донбасс, Луганская область, карантин, критерий, зона
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