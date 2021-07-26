На Луганщине сразу два показателя не соответствуют "зеленой" зоне карантина

26.07.2021 14:00

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На Луганщине зафиксировано превышение сразу двух показателей, в частности, превышена норма выявления новых случаев инфицирования - 5,2% (норма для "зеленой" зоны менее 4%), а также динамики госпитализаций - 50,8% (норма не более 50%).

Кроме того, в двух регионах страны значения одного из показателей не соответствуют "зеленой" зоне карантина.

Так, в Киеве превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в столице этот показатель составляет 77 чел. на 100 тыс. жителей.

А в Херсонской области зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций - 55,6%.

Тем не менее, в соответствии с текущими правилами зонирования, пока что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.