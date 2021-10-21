На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией

21.10.2021 14:00

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для оформления пенсии, сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что задержанный участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

По информации СБУ, в ряды боевиков он вступил в марте 2015 года. Там его назначили в так называемую «4 отдельную мотострелковую бригаду ЛНР», где он занимался обслуживанием вражеской военной техники.

Впоследствии злоумышленник покинул НВФ и скрывался в ОРЛО. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.