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Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»
Правозащитники фиксируют проблемы с электронными пропусками на КПВВ «Станица Луганская», сообщает БФ «Право на защиту».
Об этой ситуации накануне рассказала руководитель Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Елена Грекова.
По ее словам, после закрытия КПВВ в буферной зоне остались две женщины и мужчина, которые не имели действующего пропуска.
«Вернуться на неподконтрольную Украине территорию они не могут, поскольку имеют регистрацию места жительства на подконтрольной территории Украины (КТУ). Пройти на КТУ не могут, потому что у них нет пропуска. Они могут только мерзнуть ночью под открытым небом в буферной зоне. К сожалению, наши сотрудники не смогли помочь. Все документы были поданы, но не обработаны координационной группой, находящейся в Старобельске», — сообщила Грекова.
Теги: проблема, пропуск, Станица Луганская, КПВВ
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