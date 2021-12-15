Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»

15.12.2021 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Три человека остались ночевать в буферной зоне на КПВВ «Станица Луганская»

Правозащитники фиксируют проблемы с электронными пропусками на КПВВ «Станица Луганская», сообщает БФ «Право на защиту».
Об этой ситуации накануне рассказала руководитель Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Елена Грекова.
По ее словам, после закрытия КПВВ в буферной зоне остались две женщины и мужчина, которые не имели действующего пропуска.
«Вернуться на неподконтрольную Украине территорию они не могут, поскольку имеют регистрацию места жительства на подконтрольной территории Украины (КТУ). Пройти на КТУ не могут, потому что у них нет пропуска. Они могут только мерзнуть ночью под открытым небом в буферной зоне. К сожалению, наши сотрудники не смогли помочь. Все документы были поданы, но не обработаны координационной группой, находящейся в Старобельске», — сообщила Грекова.



Теги: проблема, пропуск, Станица Луганская, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх