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СБУ задержала на Луганщине экс-боевика "ЛНР"
Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации "ЛНР". Мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях "русского мира". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам. В террористической группировке им. Платова он получил прозвище "Малек" и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.
Участвовал в боевых действиях против сил АТОООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровкаи и Троицкого Попаснянского района Луганщины. За время "службы" злоумышленник награжден нагрудным знаком НЗФ "Гвардия" и памятным знаком "Солдат Славы".
Боевик объяснил свое решение оставить террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.
В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд для избрания боевику меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теги: Донбасс, боевик, СБУ, задержание, ЛНР
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