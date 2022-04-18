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В Вербное воскресенье рашисты обстреляли храм в Северодонецке
18.04.2022 09:00
В минувшее воскресенье российские войска обстреляли храм в Северодонецке. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Орки в Вербное воскресенье обстреляли храм в Северодонецке. Это уже четвертый прилет в Северодонецкий Свято-Христо-Рождественский Кафедральный Собор. На этот раз снаряды попали в крышу", - написал глава ОВА.
Он добавил, что в Луганской области в результате обстрелов уже повреждены около 10 религиозных зданий.
Теги: Донбасс, Северодонецк, храм, Вербное воскресенье, обстрел
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