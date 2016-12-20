Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики, убегая под Светлодарском, кинули российские документы

20.12.2016 07:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики, убегая под Светлодарском, кинули российские документы

Один украинский боец в результате боев на Светлодарской дуге в воскресенье пропал без вести, на потерянных боевиками позициях были найдены документы граждан России.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-офицер подразделения, которое стоит на позициях в районе дуги.

"Во время вчерашних событий у нас есть один пропавший без вести", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в результате отражения атаки боевиков, бойцы сил АТО заняли их позиции и закрепились там.

"Речь идет не о километрах, а о нескольких сотнях метров", - уточнил он.

По словам пресс-офицера, на позициях боевиков были найдены документы, которые принадлежали как жителям Донецкой и Луганской областей, так были и документы с ростовской пропиской. "То есть свидетельства присутствия здесь русских военных", - добавил пресс-офицер.

Кроме того, он отметил, что на позициях до сих пор продолжаются обстрелы.

"Артиллерия продолжает обстреливать наши позиции. Сегодня днем около часа они обстреливали наши позиции из САУ снарядами 152 мм. Обстрелы продолжаются и сейчас", - отметил он.

Он не смог пока подтвердить информацию, распространенную в сетях о якобы задержании пленного боевика.

Оксана Коваленко, УП

Источник: Информационное агентство «Вчасно»



Теги: Донбасс, Светлодарск, россияне, документы, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх