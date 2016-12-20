Мариупольцы принесли гроб под ПГТУ

20.12.2016 14:45

Мариупольские активисты организовали шествие в защиту экологии города.



Сегодня активисты прошлись по центру города от Драматического театра в поддержку экологии Мариуполя. Горожане шли с плакатами "Меняю квартиру в центре Лондона на хорошие фильтры для заводов Ахметова", "Метинвест: вы спите, мы травим", “Зачем модернизировать, если можно откладывать?”, “Метинвест - мариупольцам: аллергия, бронхиальная астма, рак”.



Участники акции уверены, что заводы пытаются отсрочить реконструкцию на предприятиях необоснованно, тем самым продолжая вредить выбросами здоровью мариупольцев.



Закончилось экологическое шествие по стенами ПГТУ, где проходят общественные слушания по поводу увеличения выбросов в Мариуполе. Перед стенами учебного заведения произошла небольшая перепалка между руководителями предприятий, поддерживающими их людьми и эклогическими активистами. Первые упрекали активистов в том, что они “не работают” и являются “проплаченными”. Те, в свою очередь, посоветовали побеспокоиться о своем здоровье и своих детей и напомнили о количестве выбросов заводов. “Занимайте очередь в онкологию. Будете 1221”, - выкрикнула одна из активисток в сторону поддерживающих комбинаты.



В зале началось заседание в очень напряженной атмосфере. Между экологическими активистами и сторонниками заводов (лица пожилого возраста) вспыхивают локальные ссоры. Сотрудники правопорядка дежурят вокруг и внутри здания ПГТУ.



Активисты принесли под стены здания гроб с розовой оббивкой. Внутри гроба буквы “экология Мариуполя”.

Источник: 0629.com.ua.