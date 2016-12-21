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Полицейские Мариуполя задержали убийцу кочегара
Правоохранители арестовали убийцу кочегара, тело которого было найдено на территории детсада в котельной, пишет 0629 с ссылкой на Центральный отдел полиции.
Как рассказал руководитель полиции Кальмиусского района Валентин Попов, менее чем через час после полученного сообщения об обнаружении трупа правоохранители уже имели на руках данные о личности предполагаемого убийцы, а в конце дня он уже был задержан.
Сразу после убийства он пришел к себе домой, снял окровавленные вещи и уехал в другой район города.
Пока мужчина употреблял спиртное и обдумывал свою дальнейшую жизнь, правоохранители отрабатывали круг его знакомых и проверяли любую информацию, которая поступала к ним о возможном его местонахождении. Вечером оперативники задержали подозреваемого.
Оказалось, что мужчины жили по соседству в дачных кооперативах на территории поселка Старый Крым. Потерпевший работал кочегаром в котельной детского сада, а вот его товарищ трудоустраиваться не спешил, нередко проводил время за употреблением спиртного. Кочегар пытался убедить соседа в необходимости наладить жизнь и найти источник законной прибыли, иногда даже брал с собой в подручные, чтобы последний смог заработать «копейку», однако злоумышленник «отблагодарил» его, отобрав жизнь.
Конфликт между мужчинами закончился 5 ударами молотка и смертью.
“В настоящее время подследственный задержан в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Сегодня будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения”, - указано в сообщении от правоохранителей.
Теги: Донбасс, Мариуполь, убийство, котельная
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